Российские шахматистки обыграли соперниц из Казахстана на командном чемпионате мира

Сборная России победила команду Казахстана в матче первого тура группового этапа женского командного чемпионата мира по шахматам.

Встреча группы А завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу россиянок.

Полина Шувалова белыми фигурами нанесла поражение Ксении Балабаевой. Александра Горячкина сыграла вничью с Меруерт Камалиденовой, Лея Гарифуллина — с Зариной Нургалиевой, Екатерина Лагно — с Лией Курмангалиевой. Все три представительницы России играли черными фигурами.

Командный чемпионат мира стартовал 18 ноября в Линаресе (Испания) и завершится 26 ноября. Российские шахматистки выступают на турнире под флагом ФИДЕ.