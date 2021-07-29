Российские шахматистки Горячкина и Костенюк сыграли вничью в первой полуфинальной партии Кубка мира

Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в первой партии 1/2 финала Кубка мира в Сочи.

Первая партия другой полуфинальной игры между россиянкой Александрой Костенюк и представительницей Китая Тань Чжунъи также закончилась вничью. Вторые партии будут сыграны завтра, 30 июля.

Матчи на Кубке мира состоят из двух классических партий. В случае ничьи по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в который входят партии в быстрые шахматы и при необходимости — блиц и армагеддон.

Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат путевку на турнир претенденток.