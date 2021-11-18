На словенском курорте Терме Чатеж пройдено более половины дистанции командных чемпионатов Европы. После пяти туров в открытом турнире единоличного лидера нет: по восемь матчевых очков набрали сборные России, Азербайджана, Украины, Венгрии, Армении и Нидерландов.

Накануне выходного дня в пятом туре ничьей завершился матч рейтинг-фаворитов соревнования — команд России и Азербайджана. В одном из самых ожидаемых и важных поединков турнира все партии закончились мирным исходом. Помимо этого, в копилке команды России — победы над сборными Греции, Чехии и Польши, а также ничья с испанцами. В шестом туре наша дружина сразится с венграми.

В женском соревновании, напротив, есть и «первые», и «отстающие». Сборная России выиграла все пять матчей, включая ключевую встречу с грузинками. Россиянки также победили команды Чехии, Испании, Германии и Италии. Имея в своем активе десять матчевых очков, подопечные Сергея Рублевского на два очка опережают грузинок и гречанок. С последними сборной России предстоит сыграть в шестом туре.

Этери Кублашвили