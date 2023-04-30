Российские гроссмейстеры не владеют званием чемпиона мира с 2007 года

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону. Последним чемпионом мира из России был Владимир Крамник. Он становился 14-м чемпионом мира в 2006 году. После него титул выигрывали:

№15 Вишванатан Ананд (Индия, 2007—2013);

№16 Магнус Карлсен (Норвегия, 2013 — 2023);

№17 Дин Лижэнь (Китай, 2023).

Помимо Крамника, среди представителей СССР и России было 8 обладателей шахматной короны:

№4 Александр Алехин (1927—1935, 1937—1946);

№6 Михаил Ботвинник (1948—1957, 1958—1960, 1961—1963);

№7 Василий Смыслов (1957—1958);

№8 Михаил Таль (1960—1961);

№9 Тиран Петросян (1963—1969);

№10 Борис Спасский (1969—1972);

№12 Анатолий Карпов (1975—1985, 1993—1999);

№13 Гарри Каспаров* (1985—1993), (признан в России иноагентом, — Прим. «СЭ»).