Россиянки преследуют лидеров на чемпионате Европы

В эти дни Черногории проходит женский чемпионат Европы, собравший 136 спортсменок.

После пяти туров в турнире лидируют Ирина Бульмага (Румыния) и Оливия Киолбаса (Польша), набравшие по 4,5 очка. На пол-очка позади идут восемь участниц. Россиянки Ольга Баделько, Валентина Гунина и Лея Гарифуллина отстают от лидеров на 1 очко.

Российские шахматистки выступают под флагом ФИДЕ. Участницам предстоит сыграть 11 туров по швейцарской системе. Согласно положению, спортсменки, занявшие 1-9 места, выходят на женский Кубок мира этого года.