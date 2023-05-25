Россиянки борются за выход на турнир претенденток

В Никосии близится к финишу заключительный этап женского Гран-при ФИДЕ. По регламенту две сильнейшие участницы по итогам всех турниров серии отбираются в турнир претенденток.

После восьми туров единоличное лидерство довольно неожиданно захватила представительница Германии Динара Вагнер, имеющая наименьший рейтинг. В ее активе 5,5 очка.

На пол-очка от Вагнер отстают экс-чемпионка мира Тань Чжунъи из Китая и представительница Индии Дронавалли Харика.

Все три российские участницы — Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Полина Шувалова — набрали по 4,5 очка.

Согласно набранным очкам в серии, основная борьба за путевки на турнир претенденток разворачивается между А. Горячкиной, Е. Лагно и Александрой Костенюк (Швейцария), в активе которой пока 3,5 очка.

(Этери Кублашвили)