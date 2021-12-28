Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по рапиду
20:41
Россиянка Александра Костенюк стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам, который прошел в Польше.
Костенюк в заключительный день турнира по рапиду сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Бибисарой Асаубаевой из Казахстана и соотечественницей Екатериной Лагно.
В активе 37-летней россиянки девять очков — она стала недосягаема для преследовательниц.
Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам. Ранее она трижды становилась вице-чемпионкой мира в рапиде.
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