Россиянка Карманова выиграла чемпионат мира по шахматам среди юниоров
Российская шахматистка Ольга Карманова стала победительницей чемпионата мира среди девушек не старше 18 лет. Турнир проходил в Флорианополисе (Бразилия).
Карманова набрала 9 очков и опередила занявшую второе место Амину Каирбекову из Казахстана по дополнительным показателям. Бронза у россиянки Галины Михеевой (8 очков).
У юношей второй год подряд турнир выиграл Алексей Гребнев. Второе место занял Алдияр Ансат (Казахстан), третье — Ян Климковский (Польша).
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