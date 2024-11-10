Россиянка Карманова выиграла чемпионат мира по шахматам среди юниоров

Российская шахматистка Ольга Карманова стала победительницей чемпионата мира среди девушек не старше 18 лет. Турнир проходил в Флорианополисе (Бразилия).

Карманова набрала 9 очков и опередила занявшую второе место Амину Каирбекову из Казахстана по дополнительным показателям. Бронза у россиянки Галины Михеевой (8 очков).

У юношей второй год подряд турнир выиграл Алексей Гребнев. Второе место занял Алдияр Ансат (Казахстан), третье — Ян Климковский (Польша).