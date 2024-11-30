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Сегодня, 18:24

Россиянка Горячкина поднялась на пятое место в рейтинге ФИДЕ

Алина Савинова
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала обновленную версию женского рейтинга.

Россиянка Александра Горячкина поднялась с шестой на пятую позицию, в ее активе 2546 очков. 8 ноября 26-летняя шахматиска стала победительницей 2-го этапа серии «Гран-при» ФИДЕ, а 15-го числа выиграла рапид в турнире в Индии.

Лидером женского рейтинга является китаянка Хоу Ифань (2633). Следом за ней располагаются ее соотечественницы Цзюй Вэньцзюнь (2563) и Тань Чжунъи (2561).

Россиянка Екатерина Лагно (2515) опустилась с 7-й на 8-ю строчку. Полина Шувалова (2504) переместилась с 12-й на 11-ю позицию. Лея Гарифуллина (2451) идет 24-й, Ольга Баделько (2429) занимает 32-е место, а Валентина Гунина (2425) — 34-е.

Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
ФИДЕ
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