Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в девятом туре турнира претендентов (0,5:0,5).

Таким образом, Непомнящий сохранил отрыв от ближайшего преследователя Каруана. 31-летний российский шахматист набрал 6,5 очков, американец имеет 5,5 очков.

Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.