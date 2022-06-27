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Сегодня, 19:50

Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Ян Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в девятом туре турнира претендентов (0,5:0,5).

Таким образом, Непомнящий сохранил отрыв от ближайшего преследователя Каруана. 31-летний российский шахматист набрал 6,5 очков, американец имеет 5,5 очков.

Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

Фабиано Каруана
Ян Непомнящий
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