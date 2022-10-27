Россиянин Непомнящий обыграл американца Со на чемпионате мира по шахматам из-за ошибки соперника

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провел два мини-матча с американцем Уэсли Со на чемпионате мира по шахматам Фишера.

В первой партии противостояния россиянин уступил, а затем одержал три победы над американцем.

Как сообщает Chess 24, Уэсли Со не знал правила рокировки в партии с Яном Непомнящим.

А одной из партии король Со оказался под шахом, американец сделал рокировку, хотя по правилам в данной ситуации не мог этого сделать. После этого к американцу подошли судьи, которые объяснили его ошибку. Он немедленно сдался.