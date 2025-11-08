Россиянин Гребнев вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам

Россиянин Алексей Гребнев обыграл грека Стаматиса Куркулос-Ардитиса в третьем раунде Кубка мира по шахматам.

Поединок завершился со счетом 1,5:0,5 в пользу Гребнева.

Андрею Есипенко, Евгению Наеру, Даниилу Дубову и Владиславу Артемьеву предстоит сыграть тай-брейк.

Кубок мира по шахматам проходит в индийском Гоа. Три лучших участника получат путевки на Турнир претендентов 2026 года. Российские шахматисты принимают участие в Кубке мира в нейтральном статусе.