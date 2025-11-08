Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

8 ноября, 19:30

Россиянин Гребнев вышел в четвертый раунд Кубка мира по шахматам

Алина Савинова

Россиянин Алексей Гребнев обыграл грека Стаматиса Куркулос-Ардитиса в третьем раунде Кубка мира по шахматам.

Поединок завершился со счетом 1,5:0,5 в пользу Гребнева.

Андрею Есипенко, Евгению Наеру, Даниилу Дубову и Владиславу Артемьеву предстоит сыграть тай-брейк.

Кубок мира по шахматам проходит в индийском Гоа. Три лучших участника получат путевки на Турнир претендентов 2026 года. Российские шахматисты принимают участие в Кубке мира в нейтральном статусе.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ShadowPavel

    Россия - вперед! Шахматы- спорт для сильных умом и духом!

    11.11.2025

  • Niikiitic

    Грустно видеть это «в нейтральном статусе»…..

    11.11.2025

  • BobIG

    Успехов!

    10.11.2025

  • Olya Kalachikova

    Да, присоединяюсь, только ПОБЕДА! :first_place:

    09.11.2025

  • Lego

    Только победы!

    09.11.2025

  • Алекс Крот

    Не важно под каким флагом, сама главное мы впереди

    09.11.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Ждём от тебя , Победы

    09.11.2025

  • Слава Иванов

    Россия вперед:flag_ru::flag_ru::flag_ru:

    09.11.2025

  • Labubal

    Давай Леха держись! Вперед

    09.11.2025

    • Землянский завершил выступление на Кубке мира по шахматам

    Вице-президент ФШР Смагин: «Яну Непомнящему нужно менять подход к шахматам»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости