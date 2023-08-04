Россиянин Есипенко вышел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко прошел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам, обыграв азербайджанца Эльтаджа Сафарли. Россиянин одержал победу на тай-брейке в двух партиях с общим счетом 3:1.

В остальных партиях Александр Грищук уступил иранцу Бардии Данешваре, Арсений Нестеров проиграл представителю Нидерландов Анишу Гири, Михаил Антипов уступил Нильсу Гранделиусу, Давид Паравян проиграл немцу Маттиасу Блюбауму.

Российская шахматистка Екатерина Лагно уступила в матче 1/32 финала Кубка мира представительнице Индии Мари Анн Гомес с общим счетом 1,5:2,5.

В стадию 1/16 финала смогли выйти россиянки Александра Горячкина, Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько.

Турнир проходит в Баку (Азербайджан). Соревнования стартовали 29 июля и являются отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира.