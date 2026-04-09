Россиянин Есипенко потерял шансы на победу в турнире претендентов

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко лишился математических шансов на победу в турнире претендентов.

Соревнования проходят в Пафосе (Кипр).

В десятом раунде турнира 24-летний россиянин белыми фигурами сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом. Встреча завершилась после 40-го хода.

За четыре тура до финиша отставание идущего последним в турнирной таблице Есипенко от представителя Узбекистана Жавохира Синдарова превысило четыре очка. Синдаров ранее белыми фигурами победил индийца Рамешбабу Прагнанандху.

Победитель мужского турнира претендентов проведет матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом индийцем Доммараджу Гукешем.