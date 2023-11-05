Россиянин Есипенко не смог отобраться на турнир претендентов

Российский шахматист Андрей Есипенко проиграл голландцу Анишу Гири в заключительном туре отборочного соревнования «Большая швейцарка» к турниру претендентов на мировую корону-2024.

21-летний Есипенко сдался на 33-м ходу. Он играл черными фигурами.

По итогам «Большой швейцарки» путевки на турнир претендентов у мужчин себе обеспечили индиец Видит Гуджрати и американец Хикару Накамура, у девушек — Вайшали Рамешбабу (Индия) и Тань Чжуньи (Китай).