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Сегодня, 20:58

Россиянин Есипенко не смог отобраться на турнир претендентов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский шахматист Андрей Есипенко проиграл голландцу Анишу Гири в заключительном туре отборочного соревнования «Большая швейцарка» к турниру претендентов на мировую корону-2024.

21-летний Есипенко сдался на 33-м ходу. Он играл черными фигурами.

По итогам «Большой швейцарки» путевки на турнир претендентов у мужчин себе обеспечили индиец Видит Гуджрати и американец Хикару Накамура, у девушек — Вайшали Рамешбабу (Индия) и Тань Чжуньи (Китай).

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