Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 05:11

Россиянин Дубов не вышел на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский шахматист Даниил Дубов не вышел на партию против Ханса Ниманна за несколько туров до конца отборочной стадии чемпионата мира по блицу.

28-летний россиянин получил техническое поражение.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. В мужском турнире принимаю участие россияне Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Шиманов, Давид Паравян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Семен Ханин и Иван Землянский. В женском соревновании выступают Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук и Ирен Люцингер.

Шахматы
Ханс Ниманн
Читайте также
«Уралвагонзавод» отправил Минобороны РФ танковые эшелоны Т-90М и Т-72Б3М
Володар Мурзин: биография чемпиона мира по быстрым шахматам
Эксперт рассказал о самых пожароопасных атрибутах Нового года
Назван топ-10 свадеб в российском спорте в 2024 году
Победные мучения «Магнитки» и разочарованный Ларионов. Что произошло в КХЛ 30 декабря
Пекин заявил о готовности развивать дружеские отношения с КНДР
Популярное видео
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карякин о разнице между зарплатами шахматистов и футболистов: «Обидно и несправедливо»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости