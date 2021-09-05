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Россиянин Демченко выиграл чемпионат Европы по шахматам

21:27

Российский гроссмейстер Антон Демченко выиграл чемпионат Европы по шахматам в Рейкьявике.

В заключительном, 11-м туре 34-летний шахматист сыграл вничью с румыном Богданом-Даньелом Дяком.

Второе место занял 16-летний немец Винсент Кеймер, который проиграл Демченко по дополнительным показателям. Третье место занял 21-летний россиянин Алексей Сарана.

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