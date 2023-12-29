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Сегодня, 16:30

Россиянин Артемьев лидирует после 6 туров на чемпионате мира по блицу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский шахматист Владислав Артемьев единолично занимает первое место после 6 туров на чемпионате мира по блицу, который проходит в Самарканде.

25-летний россиянин лидирует с 6 очками. Он остается единственным участником турнира, который до сих пор не потерял очки. Второе место с 5,5 баллами занимает норвежец Магнус Карлсен. Третьим идет еще один россиянин Даниил Дубов (5 баллов).

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Шахматы
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