Россиянин Артемьев лидирует после 6 туров на чемпионате мира по блицу

Российский шахматист Владислав Артемьев единолично занимает первое место после 6 туров на чемпионате мира по блицу, который проходит в Самарканде.

25-летний россиянин лидирует с 6 очками. Он остается единственным участником турнира, который до сих пор не потерял очки. Второе место с 5,5 баллами занимает норвежец Магнус Карлсен. Третьим идет еще один россиянин Даниил Дубов (5 баллов).

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.