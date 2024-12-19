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Сегодня, 13:15

Россияне выиграли восемь медалей на юношеских первенствах мира по рапиду и блицу

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Российские шахматисты выиграли восемь медалей на первенствах мира по рапиду и блицу среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет, которые прошли в Терме Чатеже (Словения).

В рапиде Алена Волчкова заняла второе место среди девушек до 16 лет. В группе девушек до 18 лет Елизавета Дорохина разделила 1-3 места с Софией Блохин (Эстония) и Аминой Каирбековой (Казахстан), но осталась с «бронзой» по дополнительным показателям. В соревновании до 18 лет Александр Хрипаченко финишировал вторым.

На первенстве мира по блицу Николай Аверин занял второе место среди юношей до 14 лет. Никита Калинин, в активе которого 16 очков, выиграл «серебро» в группе юношей до 16 лет. В соревновании юношей до 18 лет вторым стал Дмитрий Мочалов, а третьим — Александр Хрипаченко. Елизавета Дорохина первенствовала в турнире девушек до 18 лет.

«Поздравляю наших юных шахматистов и всех, кто их поддерживает, с новым большим успехом на мировом первенстве. В Словении наша небольшая делегация завоевала восемь медалей, включая одно золото. Надеюсь, что молодое поколение передаст эстафету нашим спортсменам, которые скоро поедут в Нью-Йорк на чемпионат мира по рапиду и блицу. Желаю всем новых побед и успехов», — сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в комментарии ТАСС.

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