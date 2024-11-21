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Россияне выиграли восемь медалей на чемпионатах Азии среди лиц с ОВЗ

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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С 10 по 18 ноября в Бишкеке проходили чемпионаты Азии среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Турниры проводились в следующих группах: мужчины, женщины, юниоры и юниорки до 20 лет. К участию допускались игроки в категориях: нарушение зрения, поражение опорно-двигательного аппарата и нарушение слуха.

В соревнованиях приняли участие 79 спортсменов из семи стран азиатского континента. Они сыграли 9 туров по швейцарской системе.

Медалями награждались по три лучших участника в каждой из категорий во всех группах. Таким образом, россияне выиграли восемь медалей.

В мужском турнире Алдар Ооржак занял третье место среди спортсменов с нарушением слуха.

У женщин Галина Мельник стала второй среди шахматисток с ПОДА, Ирина Кузьмина — второй среди участниц с нарушением зрения.

В соревновании юниоров Давид Богдан выиграл «серебро» среди шахматистов с нарушением слуха, а Александр Помитов стал чемпионом Азии среди слепых и слабовидящих спортсменов.

Ангелина Коняхина за два тура до финиша стала победительницей турнира юниорок: она получила золотую медаль среди спортсменок с нарушением зрения. Алина Османова стала лучшей среди глухих и слабослышащих шахматисток, а Кира Другова — третьей в этой же категории.

Российские спортсмены выиграли восемь медалей и победили в общекомандном зачете.

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