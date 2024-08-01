Россияне выиграли шесть медалей на чемпионате мира среди лиц с ПОДА

В Гюмри (Армения) завершился 23-й индивидуальный чемпионат мира среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли участие 52 спортсмена из 14 стран.

Имя победителя определилось только в последнем туре — им стал 19-летний Алимжан Аяпов из Казахстана. Серебро завоевал филиппинец Сандер Северино, бронза — у хозяина поля Саргиса Саргисяна.

Российские спортсмены были на пьедестале шесть раз. Андрей Ободчук (ХМАО — Югра) стал третьим среди мужчин-колясочников. Евгения Захарова (Москва) заняла первое место среди женщин. Лада Хлыповка (Москва) стала первой среди женщин в блице, первой среди юниорок, второй среди женщин-колясочниц и третьей в общем зачете среди женщин — полный комплект наград в одних руках!

Светлана Герасимова