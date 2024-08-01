Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

1 августа, 20:00

Россияне выиграли шесть медалей на чемпионате мира среди лиц с ПОДА

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Гюмри (Армения) завершился 23-й индивидуальный чемпионат мира среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли участие 52 спортсмена из 14 стран.

Имя победителя определилось только в последнем туре — им стал 19-летний Алимжан Аяпов из Казахстана. Серебро завоевал филиппинец Сандер Северино, бронза — у хозяина поля Саргиса Саргисяна.

Российские спортсмены были на пьедестале шесть раз. Андрей Ободчук (ХМАО — Югра) стал третьим среди мужчин-колясочников. Евгения Захарова (Москва) заняла первое место среди женщин. Лада Хлыповка (Москва) стала первой среди женщин в блице, первой среди юниорок, второй среди женщин-колясочниц и третьей в общем зачете среди женщин — полный комплект наград в одних руках!

Светлана Герасимова

Шахматы
0
Читайте также
Франция жалуется на кибератаки в ходе Олимпиады-2024
Чикунова на Кубке России превзошла результат олимпийской чемпионки в брассе
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юные россияне стартуют в Ташкенте

Победители турнира «Лига шахмат. Дети» посетили ЦДШ
Новости
RSS RSS
Все новости