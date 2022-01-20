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20 января, 16:00

Россияне преследуют лидеров в Вейк-ан-Зее

По итогам четырех туров на фестивале Tata Steel Chess Tournament 2022 в обоих турнирах — и Masters, и Challengers — лидируют индийские шахматисты.

В главном соревновании три очка из четырех набрал Сантош Гуджрати Видит, одержавший победы над американцем Сэмом Шенклендом и россиянином Даниилом Дубовым. На пол-очка от лидера отстают чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), россиянин Андрей Есипенко (выигравший в третьем туре у Сергея Карякина), Рихард Раппорт (Венгрия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Йорден ван Форест (Нидерланды).

В турнире Challengers вперед вырвался Арджун Эригайси (Индия) — 3,5 очка. На полшага позади идут 15-летний Володар Мурзин (Россия) и Тай Дай Ван Нгуен (Чехия).

Этери Кублашвили

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