Россияне борются за выход в турниры претендентов на острове Мэн

На острове Мэн продолжаются соревнования FIDE Grand Swiss 2023 среди мужчин и женщин.

«Большая швейцарка» является не только, без преувеличения, сильнейшим опен-турниром на планете, но и частью цикла чемпионата мира. Участники, занявшие 1-2-е места в каждом из соревнований, получают путевки в турниры претендентов и претенденток ФИДЕ.

После 7 туров в открытом турнире лидирует индийский шахматист Сантош Видит Гуджрати, в активе которого 5,5 очка. На пол-очка отстают россиянин Андрей Есипенко, Александр Предке (Сербия), Этьен Бакро (Франция), Арджун Эригайси (Индия), Хикару Накамура, Фабиано Каруана (оба — США), Юрий Кузубов (Украина), Винсент Каймер (Германия), Радослав Войташек (Польша), Богдан-Даньел Дяк (Румыния) и Владимир Федосеев (Словения).

Россияне Евгений Наер и Владислав Артемьев набрали по 4 очка. По 3,5 очка в копилке у Максима Матлакова и Володара Мурзина.

У женщин 1-3-е места с 5,5 очка делят Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина) и Антуанета Стефанова (Болгария). Россиянка Александра Горячкина отстает от лидеров на пол-очка.

Лея Гарифуллина и Полина Шувалова имеют в своем активе по 4,5 очка. На шаг позади соотечественниц идет Валентина Гунина.

Всего будет сыграно 11 туров. Имена победителей и призеров станут известны 5 ноября.

Общий призовой фонд соревнований составляет 600 тысяч долларов, из них 460 тысяч разыгрываются в открытом турнире и 140 тысяч — в женском.