Россияне борются за медали в Бразилии

В городе Флорианополис (Бразилия) состоялся восьмой тур первенства мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

В группе юношей до 14 лет по 6,5 очков набрали четыре участника. На пол-очка от лидеров отстает Святослав Лисенков. У девушек гонку возглавляют Чжао Юньцин (Китай) и россиянка Диана Хафизова, в активе которых по 7 очков.

В турнире юношей до 16 лет лидерство сохраняет Хавьер Абанс Агерреа (Испания) — 7 очков. Никита Калинин приблизился к лидеру и идет на втором месте с 6,5 набранными очками. В категории девушек до 16 лет увеличила отрыв Афруза Хамдамова (Узбекистан) — 7,5 очков. В активе Яны Жаповой и Лейлы Табермаковой по 6 очков.

Россиянин Алексей Гребнев и Алдияр Ансат (Казахстан) лидируют в группе старших юношей, набрав по 7 очков. У девушек до 18 лет на чистое первое место вышла Ольга Карманова — 7 очков.

4 ноября там же прошло юношеское первенство мира по решению шахматных композиций. Россияне завоевали пять медалей. Никита Калинин стал чемпионом среди юношей до 16 лет, Диана Преображенская выиграла «серебро» у девушек до 14 лет, Алексей Прохоров (Ю14), Лейла Табермакова (Д16) и Ольга Карманова (Д18) заняли третьи места в своих категориях.

Этери Кублашвили