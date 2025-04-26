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Россия впервые примет Лигу чемпионов Азиатских шахматных клубов

Алина Савинова
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Азиатская шахматная федерация приняла решение о проведении Лиги чемпионов Азиатских шахматных клубов в России, сообщает пресс служба ФШР.

Турнир состоится с 17 по 26 июня в Ханты-Мансийске. Общий призовой фонд составит 10 миллионов рублей.

Соревнования пройдут по круговой системе в один круг среди 10 команд, каждая из которых может включать 6 человек: 4 игрока (мужчин и/или женщин), один запасной и капитан (капитаном может быть игрок).

Источник: https://ruchess.ru/news/all/liga_chempionov_aziatskikh_shakhmatnykh_klubov_vpervye_proydet_v_rossii/
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