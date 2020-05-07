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Россия проиграла Европе в Кубке наций

22:07
Сергей Карякин. Фото Владимир Барский. Российская шахматная федерация
Сергей Карякин. Фото Владимир Барский. Российская шахматная федерация

Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2,5:1,5.

Максим Вашье-Лаграв обыграл Яна Непомнящего, а партии Сергей Карякин — Ян-Кшиштоф Дуда, Владислав Артемьев — Левон Аронян и Александра Горячкина — Анна Музычку сыграли вничью.

После шести туров Кубка наций лидирует сборная Китая — 11 очков. Второй идет команда Европы (9), третьей — США (7), Россия — четвертая (5). Индия и сборная остального мира имеют в активе по 2 очка.

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