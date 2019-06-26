Renault Россия продолжает стратегическое партнерство с РШФ

Renault Россия заключила новое соглашение о стратегическом партнерстве с Российской шахматной федерацией. Со стороны РШФ соглашение подписал президент Андрей Филатов, от компании Renault Россия — генеральный директор Андрей Панков. На церемонии присутствовал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

С 2019 года официальным автомобилем Российской шахматной федерации, согласно договору о партнерстве, становится совершенно новый купе-кроссовер Renault Arkana, который создан для России при активном участии российских специалистов. Именно этот автомобиль станет главным призом для будущих победителей чемпионата России по шахматам-2019.

С 2016 года в рамках сотрудничества Renault Россия и РШФ был реализован ряд значимых проектов. Фото Этери Кублашвили, ruchess.ru

«С точки зрения Международной шахматной федерации, такие партнерства играют важнейшую роль в увеличении престижа шахмат, — отметил Дворкович. — Когда именно коммерческие компании входят в шахматные проекты, когда это диктуется корпоративными интересами, для всех звучит важный сигнал о том, что шахматы являются привлекательным видом спорта. Я очень рад, что партнерство Renault Россия и РШФ продолжается, и российские шахматисты имеют еще больший стимул выигрывать очень важные турниры. Надеюсь также, что автомобили компании Renault станут еще более узнаваемые благодаря сотрудничеству с РШФ. От имени ФИДЕ приветствую подписание этого нового соглашения».

«Мы рады продолжить плодотворное сотрудничество, в рамках которого Renault Россия остается первой и единственной автомобильной компанией, ставшей стратегическим партнером шахматной федерации, — заявил Панков. — Мы гордимся тем, что теперь официальным автомобилем РШФ станет совершенно новый купе-кроссовер Renault Arkana, в котором воплотились лучшие разработки компании и инновационный дизайн. Этот совершенно новый автомобиль, созданный под контролем российского инженерного центра, имеет большой экспортный потенциал, что позволит нам гордиться его успехами за рубежом, точно так же, как и достижениями российских гроссмейстеров».

«Мы рады, что Renault Россия уже несколько лет подряд является нашим надёжным партнером, — сказал Филатов. — Наши шахматисты получают дополнительный стимул на Суперфиналах, так как помимо денежного приза разыгрывается престижный автомобиль. Это очень достойный бонус за первое место. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и очень рады, что такой известный автомобильный бренд поддерживает наш интеллектуальный вид спорта — шахматы».

С 2019 года официальным автомобилем Российской шахматной федерации, согласно договору о партнерстве, становится совершенно новый купе-кроссовер Renault Arkana. Фото Этери Кублашвили, ruchess.ru

С 2016 года в рамках сотрудничества Renault Россия и РШФ был реализован ряд значимых проектов, в частности, «Шахматная коллекция Renault» — уникальный архив оцифрованных редких изданий (всего около 1000): книг, периодики, диссертаций на шахматную тему на основных европейских языках, которым на безвозмездной основе смогут пользоваться все желающие. Официальный автомобиль РШФ Renault Kaptur был участником всех благотворительных проектов, которые были реализованы федерацией. Сотрудничество Renault и РШФ предусматривало совместную работу, направленную на то, чтобы сделать шахматы — как интеллектуальный вид спорта — популярными среди ребят, проживающих в детских домах и интернатах в самых отдаленных уголках нашей страны.