Реана Кинзябулатова выиграла Кубок мира среди девочек до 8 лет

В Батуми завершился Детский Кубок мира среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. После отборочного турнира по швейцарской системе 1 и 2 июля были сыграны матчи по нокаут-системе.

Россиянка Реана Кинзябулатова победила американку Стеллу Синь со счетом 1,5:0,5 в турнире девочек до 8 лет и стала обладательницей Кубка мира в своей возрастной категории.

В турнире девочек до 10 лет в матче за первое место Алиса Генриэтта Юнкер уступила Милане Филиппове (Казахстан) 0,5:1,5 и стала серебряным призером

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал выступление россиянок ТАСС:

— Детский Кубок мира в этом году проводился впервые. Участники играли по нестандартной системе: сначала шли отборочные соревнования, а затем матчи по нокаут-системе. Наши юные спортсменки Реана Кинзябулатова и Алиса Генриэтта Юнкер завоевали золотую и серебряную медали соответственно. Отмечу, что москвичка Алиса Юнкер за последние месяцы завоевала несколько медалей: золото на первенстве России и мира по блицу, серебро на первенстве мира по рапиду, а также три медали на первенстве Азии, включая золото в классике. Хочу поздравить и самих шахматисток, и их тренеров, и родителей с этим крупным успехом на мировых соревнования и пожелать новых успехов!

Также в Батуми состоялся Кубок мира по решению композиций среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет.

Россияне Илья Османов и Реана Кинзябулатова выиграли золотые медали в группе до 8 лет, Данияр Фарзалеев — в категории мальчиков до 12 лет, а Константин Алексеев (М10), Алиса Генриэтта Юнкер (Д10) и Лука Тыртышников (М12) завоевали серебро.

Пресс-служба ФШР