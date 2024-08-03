Реакция Непомнящего на поражение Карлсена на командном чемпионате мира по рапиду и блицу: видео

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий удивленно отреагировал на поражение норвежца Магнуса Карлсена венгру Рихарду Раппорту на командном чемпионате мира по рапиду и блицу.

Непомнящий находился за соседним столом и наблюдал за игрой шахматистов.

Турнир проходит с 1 по 6 августа в Астане (Казахстан). В нем принимают участие 315 именитых шахматистов.

33-летний Карлсен является 16-м чемпионом мира по шахматам (2013—2023), а также победителем Кубка мира 2023 года.