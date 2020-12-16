Развязка Суперфинала чемпионата России (видео)

В Центральном доме шахматиста в Москве проходят Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и среди женщин. Это главный турнир российского шахматного календаря 2020 года. В нем принимают участие Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александра Горячкина, Александра Костенюк и другие звезды. «СЭ» и Российская шахматная федерация предлагают видеотрансляцию Суперфиналов в режиме онлайн. Сегодня — заключительный тур.

Турнирное положение после 10 туров: Непомнящий, Карякин — по 7, Федосеев — 6, Дубов, Чигаев — 5,5, Артемьев, Витюгов, Свидлер — по 5, Есипенко — 4,5, Матлаков — 4, Гоганов — 3,5, Антипов — 2.