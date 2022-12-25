Раджабов считает, что нужно переводить шахматные турниры в формат рапида и блица

Победитель Кубка мира 2019 года азербайджанец Теймур Раджабов считает, что классические шахматные супертурниры нужно переводить в формат соревнований по быстрым шахматам и блицу.

«Я уже много где играл и выигрывал различные турниры. Коммерческие классические турниры теряют свою зрелищность, мне интересно играть в тех, где можно получить звания чемпиона мира, победителя Кубка мира, олимпийские шахматные медали, поэтому буду пока акцентировать внимание на них. Я думаю, шахматным турнирам пора переходить в формат быстрых шахмат и блица», — приводит слова Раджабова ТАСС.

Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут 25 по 31 декабря в Казахстане. Призовой фонд турниров — один миллион долларов.