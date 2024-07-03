Раджабов о том, что в матче Лижэнь — Гукеш нет фаворита: «Жду интересную схватку»

Полуфиналист чемпионата мира-2004, обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче за корону между Дин Лижэнем и Гукешем Доммараджу, который пройдет в Сингапуре с 20 ноября по 15 декабря.

— Есть ли у Дин Лижэня в его нынешней форме какие-то шансы отстоять корону?

— Его точно не стоит списывать со счетов. Да, сейчас он выглядит неубедительно, но матч — это совершенно другая история. У него есть время подготовиться, Дину предоставят отличных секундантов и тренеров. Плюс с Гукешем у него положительный счет в классику. Еще важно не забывать про один момент.

— Какой?

— Давайте вспомним матч Дин — Непо. В нем была невероятная драма, эмоциональные качели. Китайский гроссмейстер постоянно отвечал ударом на удар, и для зрителей это было великолепно. Но с точки зрения шахмат это не был матч высочайшего уровня. Оба играли явно ниже своих возможностей. Гукеш, скорее всего, тоже не сможет играть на своем максимуме. На мой взгляд, в этом году нас ждет что-то похожее на то, что было в Астане. Будет рваный и нервный матч. Оба участника будут иметь шансы на успех.

— То есть вы действительно ждете борьбы вплоть до последней партии?

— Понимаете, только Карлсен мог похвастаться стабильностью в матчах за корону. Буквально закатывал в асфальт всех своих соперников, и его невозможно было остановить. Вопрос был только в том, закончит он матч досрочно или нет. От матча Дин — Гукеш не стоит ждать доминации. К тому же событие будет проходить в Сингапуре. Будут условия, которые больше подходят Лижэню. Жду интересную схватку.