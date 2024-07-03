Раджабов о ЧМ по быстрым шахматам и блицу: «Он проводится в самые ужасные даты для любого шахматиста»

Полуфиналист чемпионата мира-2004, обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов в интервью «СЭ» заявил, что ФИДЕ надо найти более удобное время для проведения ЧМ по быстрым шахматам и блицу. В последние годы турниры проходят в последнюю неделю декабря.

— Планируете сыграть на ЧМ по рапиду и блицу в Нью-Йорке?

— Нет. Я не понимаю, почему надо играть эти турниры в конце декабря. Это самые ужасные даты для любого шахматиста. В течение года у ФИДЕ не так много мероприятий для элиты. Можно было бы выделить пять дней, чтобы сыграть в сроки, которые всех устраивают. Хотя я и не специалист по составлению календаря, но буду удивлен, если у ФИДЕ не было других вариантов.

— В конце декабря самые дорогие билеты, отели...

— На самом деле много всего. Кому-то возвращаться домой около суток, кто-то хочет отпраздновать Новый год в кругу родных. Кто-то отмечает Рождество и не готов играть в эти даты. Я не раз говорил руководству ФИДЕ, что это большая ошибка. Знаю огромное количество шахматистов, которые пропускали этот турнир из-за сроков проведения. А когда ЧМ по быстрым шахматам и блицу проходил летом, то играли практически все. Надеюсь, что в какой-то момент руководство ФИДЕ найдет лазейку, чтобы проводить такой крупный старт в адекватные даты.