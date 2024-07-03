Раджабов о победе Гукеша в турнире претендентов: «Он был очень хорошо готов психологически»

Полуфиналист чемпионата мира-2004, обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов в интервью «СЭ» прокомментировал итоги турнира претендентов и претенденток-2024.

В Торонто азербайджанский гроссмейстер помогал китаянке Лэй Тинцзе, которая в итоге заняла третье место.

— Ваша подопечная считалась одной из главных фавориток наряду с Александрой Горячкиной, но победу в итоге праздновала Тань Чжунъи. С чем вы это связываете?

— Тань была в блестящей форме. Это наглядно показали ее партии с Лагно и Салимовой, когда она спасалась из тяжелейших позиций. При этом могу сказать, что Лэй Тинцзе боролась до самого конца. Если бы Тань проигрывала в последнем туре, а мы бы выигрывали свою партию, то был бы тай-брейк. Ситуация могла бы быть еще проще, если бы Лэй не проиграла Вайшали. На поражение намекал только дебют, и то из-за того, что он был разыгран с повышенной агрессией.

Что касается причин, то, видимо, они из области психологии и накопившейся усталости. Целый месяц ты постоянно повторяешь варианты, понимаешь, что цель очень близка. Потом на самом турнире ты то лидируешь, то догоняешь. Идет бесконечный поток эмоций, с которым нужно справляться. Тань это удалось лучше, и она заслуженно вновь отобралась на матч.

— Если Тань Чжунъи владела короной и имеет огромный опыт, то как можно объяснить победы Гукеша?

— С одной стороны, она удивительна. Все-таки основными претендентами были опытные ребята: Непомнящий, Каруана и Накамура. С другой, Гукеш показал очень высокий и стабильный уровень. Несмотря на нервное напряжение от тура к туру, когда ты либо выходишь на матч на первенство мира, либо улетаешь обратно в отбор, довел дело до победы в принципе. По ходу турнира в Торонто это стало смотреться органично. Поэтому большого шока я не испытал.

— То есть дело в выдержке?

— Да, он был очень хорошо готов психологически. Для такого юного возраста это большое достижение. А по качеству игры он точно наиграл как минимум на тай-брейк.