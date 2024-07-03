Раджабов назвал фаворитов Всемирной шахматной олимпиады

Полуфиналист чемпионата мира-2004, обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от Всемирной шахматной олимпиады-2024, которая пройдет в Будапеште с 10 по 23 сентября.

— До Всемирной шахматной олимпиады осталось чуть более двух месяцев. В нашем прошлом интервью вы говорили, что этот турнир будет очень многое значить для вас.

— Конечно, это важнейший старт года. Сейчас надо определиться с финальным составом, с тем, кто будет капитаном. В эти дни почти все кандидаты в сборную играют турнир с классическим контролем Baku Open-2024. После него будет понятно, кто в какой форме. Всемирная шахматная олимпиада — тяжелейший турнир. Все сборные привезут топовые составы, нагрузка и ответственность будет запредельной. Молодые шахматисты не совсем привыкли к такому. Посмотрим, как они проявят себя в Будапеште.

— Кто фаворит турнира?

— Очевидно, что это Индия и США. У обеих сборных по четыре человека имеют 2700+, плюс запасной тоже из элиты. У нас тоже был момент, когда у трех игроков было 2700+, а однажды мы играли, когда сразу три представителя Азербайджана были в топ-10. Для маленькой страны это невероятно. В этом году нам будет тяжелее, но постараемся побороться. Очень важен будет фактор удачи.

Еще к фаворитам стоит отнести Китай, который будет претендовать на медали в любом составе. То же самое можно было сказать и про Россию, если бы она играла на Олимпиаде в Венгрии.