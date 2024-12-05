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Сегодня, 16:44

Пытавшаяся отравить соперницу ртутью шахматистка избежала уголовного дела

Руслан Минаев
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Управление МВД России по Махачкале сообщило об отказе в возбуждении уголовного дела против шахматистки Амины Абакаровой, которая обработала ртутью стол соперницы — Умайганат Османовой.

«Установлено, что по материалу проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и для законности и обоснованности принятое решение направлено в прокуратуру Советского района города Махачкалы», — цитирует РИА Новости Спорт текст письма начальника УМВД Нурмагомеда Муртузалиева в адрес Османовой.

Османова рассказала, что по ее информации, изначально рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью (статья 112 УК РФ), но следствие не нашло оснований.

Амина Абакарова разлила ртуть на&nbsp;столе соперницы. Жуткий случай на шахматном турнире. 40-летняя спортсменка пыталась отравить соперницу ртутью

7 августа стало известно, что Османовой стало плохо во время соревнований, ей вызвали скорую. По камерам организаторы турнира заметили, как Абакарова разливала на столик пострадавшей неизвестное вещество.

Источник: РИА
Шахматы
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