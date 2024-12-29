Путин поздравил Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке

Президент России Владимир Путин поздравил Володара Мурзина с победой в чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Нью-Йорке.

«Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы. И конечно, отрадно, что весь пьедестал почета заняли российские спортсмены», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Мурзин c 10 очками из 13 возможных опередил еще двух россиянин: Александра Грищука и Яна Непомнящего, которые стали вторым и третьим соответственно.

Глава государства также пожелал 18-летнему гроссмейстеру новых достижений и всего наилучшего, и поздравил с наступающим Новым годом.