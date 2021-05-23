Путин поздравил шахматиста Карпова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с юбилеем. Сегодня, 23 мая, Карпову исполнилось 70 лет.

«Один из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты, вы добились блестящих успехов в этом поистине уникальном виде спорта, стали обладателем самых почетных наград и титулов. Отрадно, что ваш профессионализм, ответственная гражданская позиция сегодня в полной мере востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности», — цитирует Путина сайт Кремля.

Карпов за всю карьеру стал победителем в более чем 150 турнирах.