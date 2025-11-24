Путин поздравил российских шахматисток с победой на командном ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил российских шахматисток с победой на командном чемпионате мира, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением в командном чемпионате мира по шахматам среди женщин. Вы заслуженно удостоились высшей награды этого престижного турнира, продемонстрировали по-настоящему яркую, талантливую игру, отличную подготовку и победный настрой», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент также отметил серьезную, ощутимую поддержку, оказанную спортсменкам тренерами, Федерацией шахмат России и многочисленными болельщиками. Путин пожелал женской сборной новых спортивных достижений и всего самого доброго.

Российские шахматистки победили сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира. Он состоял из двух матчей. В первом россиянки выиграли со счетом 3:1 благодаря победам Александры Горячкиной и Полины Шуваловой, а Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина сыграли вничью. Во втором матче российские шахматистки одержали верх с результатом 2,5:1,5. Гарифуллина принесла команде победу, а Горячкина, Лагно и Шувалова завершили свои партии вничью.