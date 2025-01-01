Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу

Президент России Владимир Путин поздравил гроссмейстера Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу.

«Вы на «отлично» прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!» — говорится на сайте Кремля.

Непомнящий выиграл золото вместе с норвежцем Магнусом Карлсеном. В финале турнира в Нью-Йорке шахматисты не выявили победителя после четырех партий. После этого состоялись три дополнительные партии, которые завершились вничью. В итоге Карлсен предложил присвоить чемпионской титул обоим игрокам.