Проходят этапы Кубка Москвы по рапиду и блицу

Третьи этапы двух новых серий турниров — на Кубок Москвы по рапиду и Кубок Москвы по блицу — состоятся в ближайшие выходные 28 и 29 мая в Московском шахматном клубе на Тверском бульваре. В субботу, 28 мая, пройдет турнир по рапиду. Участники сыграют девять туров с контролем времени по 10 минут на партию плюс 5 секунд на ход. В воскресенье, 29 мая, состоится турнир по блицу: 11 туров по швейцарской системе с контролем «3+2».

В каждом отборочном этапе, как в рапиде, так и в блице, установлен призовой фонд — по 20 тысяч рублей, в том числе один женский приз. Напомним, что в обеих сериях предусмотрены две стадии. В период с 14 мая по 27 ноября по выходным проводятся отборочные этапы.

Участникам, занявшим в отборочных этапах места с первого по десятое, начисляются очки: первое место — 12, второе — 10, третье — 8, четвертое — 7, пятое — 6, шестое — 5, седьмое — 4, восьмое — 3, девятое — 2, десятое — 1. Установлены бонусы за лучшие результаты среди женщин: первое место — 5 очков, второе — 3, третье — 2.

Спортсмены, набравшие наибольшее число зачетных баллов и занявшие места с первого по двадцатое в общем зачете, получат право сыграть в финальных турнирах, которые состоятся 10 декабря (рапид) и 11 декабря (блиц) 2022 года. В финальных турнирах разыграют по 150 тысяч рублей. Награды получат шахматисты, занявшие первое — шестое места, и шахматистка, показавшая лучший результат среди женщин.

Эльдар Мухаметов