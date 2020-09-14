Президент Шахматной Федерации России поздравил губернатора ХМАО Наталью Комарову

Дума Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье большинством голосов переизбрала Наталью Комарову на должность губернатора Югры. Как подчеркнул спикер парламента региона Борис Хохряков, решение принято.

— Поздравляем вице-президента Федерации шахмат России Наталью Владимировну Комарову с переизбранием, желаем новых успехов и достижений на этом ответственном посту, а также благодарим за многолетнюю поддержку шахмат и отличное проведение в регионе соревнований всех уровней, — прокомментировал переизбрание президент ФШР Андрей Филатов.