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Президент Шахматной Федерации России поздравил губернатора ХМАО Наталью Комарову

11:12
Наталья Комарова и Андрей Филатов.
Наталья Комарова и Андрей Филатов.
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Дума Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье большинством голосов переизбрала Наталью Комарову на должность губернатора Югры. Как подчеркнул спикер парламента региона Борис Хохряков, решение принято.

— Поздравляем вице-президента Федерации шахмат России Наталью Владимировну Комарову с переизбранием, желаем новых успехов и достижений на этом ответственном посту, а также благодарим за многолетнюю поддержку шахмат и отличное проведение в регионе соревнований всех уровней, — прокомментировал переизбрание президент ФШР Андрей Филатов.

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