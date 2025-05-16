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16 мая 2025, 09:15

Президент ФИДЕ Дворкович: «Запрет шахмат в Афганистане не стал шоком»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» заявил, что запрет на игру в шахматы в Афганистане не стал шоком.

«Запрет шахмат не стал шоком. Это следует из логики некоторых событий. Такое происходило в Иране: шахматы были запрещены на несколько лет, но после запрет сняли. Сейчас иранские шахматисты являются одними из сильнейших в мире. Думаю, в случае с Афганистаном придет осознание, что шахматы — это мудрый и позитивный вид спорта. И коллеги примут иные решения», — сказал Дворкович «СЭ».

Ранее ТАСС со ссылкой на агентство Khaama Press сообщил, что власти Афганистана запретили игру в шахматы на неопределенный срок. Решение было принято из-за религиозных соображений и ограничений, установленных Министерством поощрения добродетели и предотвращения порока.

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Аркадий Дворкович
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