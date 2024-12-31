Президент ФШР Филатов: «2024 год стал одним из самых успешным для наших спортсменов за всю историю»

Президент ФШР Андрей Филатов поздравил всех с наступающим 2025 годом.

«Дорогие друзья!

Уходящий 2024 год, юбилейный для Федерации шахмат России стал одним из самых успешным для наших спортсменов за всю историю.

На чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке впервые весь пьедестал заняли российские шахматисты — Володар Мурзин, в свои 18 лет показавший феноменальный результат, Александр Грищук и Ян Непомнящий. Екатерина Лагно завоевала «бронзу» в женском турнире.

Ян Непомнящий, Володар Мурзин, Екатерина Лагно и Валентина Гунина вышли в плей-офф чемпионата мира по блицу. Они могут быть первыми российскими спортсменами, завоевавшими медали на международном соревновании в новом году. Итоги мы узнаем в ночь с 31 декабря на 1 января. Желаю удачи нашим спортсменам!

На других значимых соревнованиях в 2024 году Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина стали триумфаторами во всех дисциплинах на Играх БРИКС в Казани, а Александра Горячкина уверенно победила на этапе женского Гран-при ФИДЕ в Шымкенте.

Наши юные шахматисты добились выдающихся успехов: на первенствах мира и Азии они завоевали 102 медали, в том числе 41 «золото». Мы видим, что целенаправленная работа с нашей талантливой молодежью приносит свои плоды.

Ветераны выиграли четыре награды на первенствах мира и Азии, а спортсмены с ограниченными возможностями здоровья стали победителями медального зачета на чемпионате Азии.

Указом Президента России Владимира Путина нашим спортсменам, тренерам и руководителям были вручены высокие государственные награды, что является для нас великой честью. Также глава государства встретился в Уфе с президентом Азиатской шахматной федерации шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном и вручил ему Орден Дружбы. В Москве Его Высочество посетил Музей шахмат и оставил запись в книге почетных гостей, отметив, что его впечатлила наша коллекция. Такие визиты укрепляют дружбу между нашими народами, а также повышают авторитет Федерации шахмат России в азиатской семье.

От всей души поздравляю профессионалов и любителей шахмат с наступающим Новым годом! Впереди у нас много интересных и масштабных событий, и мы будем стремиться к новым победам и достижениям.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — приводит слова Филатова сайт ФШР.