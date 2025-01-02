Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:48

Филатов — о возвращении сборных по шахматам на международную арену: «Дворкович постоянно обещает и ничего не делает»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов раскритиковал главу Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича за работу в вопросе возвращения сборных России на международные турниры.

«Если говорить о перспективах возвращения сборных России на международную арену в 2025 году, то Дворкович постоянно обещает, но ничего не делает — это стало его визитной карточкой. Хотя в других видах спорта мы видим позитивные тенденции. Тут бы я хотел отметить федерацию плавания и поздравить ее президента Дмитрия Мазепина с успехом на чемпионате мира и прорывом — они первыми из видов спорта вернулись в командную игру и завоевали золото в эстафете. При этом не россиянин возглавляет Международную федерацию плавания (World Aquatics), и господину Дворковичу стоит брать с него пример», — цитирует Филатова ТАСС.

ФИДЕ в 2022 году отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
Читайте также
Мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала из окна в Санкт-Петербурге
Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Пенсионер из Москвы за два месяца перевел мошенникам 87 млн рублей
Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
Хищение земельных участков и взятки. Дело экс-мэра Сочи Копайгородского
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Норвежские СМИ сообщили о предстоящей свадьбе Магнуса Карлсена

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости