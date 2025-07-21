Президент ФШР Филатов надеется на допуск мужской сборной к международным турнирам

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов выразил надежду на допуск мужской сборной России к международным соревнованиям вслед за женской.

«Это хорошая новость — о допуске наших женщин. Уверен, что наши девочки порадуют нас успешным выступлением и медалями. Ждем и по нашей мужской сборной положительного решения в ближайшее время», — цитирует Филатова ТАСС.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила женской сборной России участвовать в командном чемпионате мира.

Соревнования состоятся в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).

С марта 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в турнирах в нейтральном статусе.

В январе 2025 года ФИДЕ допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также разрешила российским шахматистам с ограниченными возможностями здоровья участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе.