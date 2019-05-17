Президент ФИДЕ Дворкович готов к сотрудничеству с Гарри Каспаровым

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил о готовности сотрудничества с 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым. Российский гроссмейстер завершил карьеру шахматиста в 2005 году. В 2014 году он баллотировался на пост президента ФИДЕ и проиграл Кирсану Илюмжинову.

- Мы сейчас уже сотрудничаем с компанией Grand Chess Tour, в которой работает, насколько я понимаю, Гарри Кимович, в части стыковки наших календарей, - цитирует "РИА Новости" Дворковича. - И это было очень продуктивное взаимодействие, мы смогли в этом году составить сложный, напряженный, но интересный календарь, в котором нашлось место и для цикла первенства мира, и для Grand Chess Tour, который начался буквально несколько дней назад в Абиджане.

Так что взаимодействие на техническом уровне есть. Все, что касается шахмат - это открытое поле, здесь нет никаких границ и предрассудков. Именно в шахматах.