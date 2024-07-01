Президент ФИДЕ Дворкович подал апелляцию на выговор комиссии по этике

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил «СЭ» о подаче апелляции на решение комиссии по этике о вынесении ему выговора.

«Подал, началось рассмотрение», — сказал Дворкович «СЭ».

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.