Президент ФИДЕ анонсировал встречи с правительством Афганистана после запрета шахмат в стране

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрет на игру в шахматы в Афганистане.

«Начали консультации. Общаемся с Азиатской шахматной федерацией, Международным олимпийским комитетом. Думаю, скоро будут и прямые встречи с представителями правительства Афганистана, в рамках которых мы сможем, думаю, объяснить нашу позицию и убедить в том, что запрет шахмат — это не лучшее решение», — сказал Дворкович «СЭ».

Ранее ТАСС со ссылкой на агентство Khaama Press сообщил, что власти Афганистана запретили игру в шахматы на неопределенный срок. Решение было принято из-за религиозных соображений и ограничений, установленных Министерством поощрения добродетели и предотвращения порока.