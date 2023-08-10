Президент Федерации шахмат России сообщил, что от его имени с гроссмейстерами пытаются связаться мошенники

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов рассказал в соцсети, что от его имени с российскими гроссмейстерами пытаются связаться мошенники.

«Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны!» — написал Филатов.

Кубок мира по шахматам 2023 года проходит в Баку с 29 июля по 25 августа. Турнир состоит из восьми раундов и проходит по нокаут-системе.